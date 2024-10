Samsung Galaxy S24 FE 5G w Plusie – przenieś numer i kup 40% taniej

Plus zachęca do przenoszenia numeru do zielonej sieci. Zyskać można 40% zniżkę na smartfon Samsung Galaxy S24 FE.

Samsung Galaxy S24 FE 5G to smartfon, który może przypaść do gustu miłośnikom nowoczesnych technologii i stylowego wzornictwa. Wyposażony w układ Exynos 2400e i wspomagany przez sztuczną inteligencję Galaxy AI, model ten oferuje użytkownikom wysoką wydajność zarówno w codziennych zadaniach, jak i podczas bardziej wymagających operacji. Ekran Dynamic AMOLED o wysokiej rozdzielczości zapewnia żywe kolory i wyraźne detale, a bateria o pojemności 5000 mAh powinna zagwarantować długie godziny pracy bez potrzeby częstego ładowania. Galaxy S24 FE 5G łączy prostą elegancję i solidność wykonania.

wrzesień 2024 213 g, 8 mm grubości 8 GB RAM 512 GB, (opcje: 128 GB, 256 GB) - 50 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix + 10 Mpix 6.7" - Dynamic AMOLED (1080 x 2340 px, 385 ppi) Exynos 2400e, 3,11 GHz Android v.14.0 4700 mAh, USB-C

Samsung Galaxy S24 FE 5G taniej w Plusie

W sieci Plus dostępna jest nowa promocja, dzięki której można nabyć Samsunga Galaxy S24 FE 5G 128 GB o 40% taniej. Wystarczy przenieść numer do zielonej sieci. To dobra okazja dla osób szukających nowoczesnego i niezawodnego smartfonu w atrakcyjnej cenie.

Cena urządzenia przy wyborze 12 rat wynosi tylko 1738,96 zł (z opłatą początkową 1 zł i 12 ratami po 144,83 zł). Jest to znacząca obniżka w porównaniu do najniższej ceny sprzed 30 dni, która wynosiła 2899,04 zł. Promocja obejmuje również inne warianty ratalne, dzięki czemu Samsung Galaxy S24 FE 5G można kupić w opcji 24 rat za 1949,08 zł (z opłatą początkową 1 zł i 24 ratami po 81,17 zł) lub w opcji 36 rat za 2049,04 zł (z opłatą początkową 199 zł i 36 ratami po 51,39 zł). Warto zaznaczyć, że cena przed promocją wynosiła odpowiednio 3099,08 zł i 3248,84 zł.

Promocja skierowana jest do osób, które przeniosą numer do Plusa. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.plus.pl.

Źródło zdjęć: Lech Okoń i Marian Szutiak / Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus