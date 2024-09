Play: w nowej promocji zyskasz 700 zł. Okazja do końca września

Klienci Play, którzy do końca września przedłużą umową lub podpiszą nową, będą mogli kupić telewizor LG 55UR781C o 700 zł taniej.

Telewizor LG 55UR781C wyróżnia się smukłym profilem i eleganckim wzornictwem, które pasuje do każdego wnętrza. Urządzenie ma ekran 55 cali w rozdzielczości 4K (3840 x 2160) i oferuje obraz o odświeżaniu 60 Hz. Użytkownicy mogą liczyć na obsługę standardów HDR, w tym HDR10 i HLG.

Telewizor ma dwa głośniki o łącznej mocy 20 W, ale można podłączyć do niego dodatkowe elementy zestawu audio. Dzięki technologii Bluetooth Surround Ready użytkownik może się na przykład poczuć, jakby obserwował mecz z linii bocznej boiska. Jak przystało na nowoczesny smart TV, system webOS i funkcja LG ThinQ AI umożliwiają łatwe sterowanie i zarządzanie ustawieniami za pomocą aplikacji mobilnej lub komend głosowych.

Play: w tej promocji zyskasz 700 zł

Do końca września klienci, którzy podpiszą nową umowę, przedłużą starą lub zmigrują z usługi UPC na Internet Światłowodowy albo Telewizję mogą kupić telewizor LG 55UR781C w promocyjnej cenie 1899 zł. To aż 700 zł mniej w porównaniu do ceny telewizora zakupionego w ofercie bez umowy. Telewizor można kupić w wygodnym systemie ratalnym do 36 rat zero procent.

Promocja dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Play