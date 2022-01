Play do smartfonu Huawei P50 dodaje zegarek w prezencie

Smartfony z serii Huawei P50 można zamówić w przedsprzedaży między innymi w sieci Play. Fioletowy operator dodaje do nich w prezencie zegarek Huawei Watch GT 3 Active.

26 stycznia 2021 roku smartfony Huawei P50 Pro oraz P50 Pocket zadebiutowały na polskim rynku. Oba urządzenia oferują między innymi świetne zestawy fotograficzne oraz wydajne podzespoły, a brakować może (choć nie musi) jedynie usług Google Mobile Services oraz łączności 5G. Całą resztę znajdziemy na pokładzie.

Oba urządzenia można zamówić w przedsprzedaży. Dodawany jest do nich prezent w postaci bezprzewodowych słuchawek za 1 zł. Są to modele FreeBuds 4 (do P50 Pro) oraz FreeBuds Lipstick (do P50 Pocket). Ciekawą propozycję ma Play, który do smartfonu dokłada za darmo inteligentny zegarek.

Huawei Watch GT 3 Active w prezencie

Play przygotował specjalną promocję dla osób, które chcą zamówić jeden z najnowszych smartfonów firmy Huawei na polskim rynku. Zamawiając model P50 Pro lub P50 Pocket, w zestawie otrzymamy zegarek Huawei Watch GT 3 Active w rozmiarze 46 mm lub 42 mm (do wyboru). Ile wtedy zapłacimy za wybrany smartfon?

Wybierając smartfon Huawei P50 Pocket w abonamencie SOLO L 5G na 24 miesiące zapłacimy 999 zł na start, a potem 200 zł za pierwszy miesiąc i 280 zł przez kolejne. Opłata miesięczna zawiera abonament z urządzeniem. W przypadku modelu P50 Pro w tym samym abonamencie opłata na start wynosi 499 zł, a później również 200 zł za pierwszy miesiąc i 280 zł przez kolejne.

Wysokość opłaty miesięcznej można zmniejszyć kosztem zwiększenia opłaty na start. Płacąc za P50 Pocket 5279 zł na początek, potem płacimy 10 zł za pierwszy miesiąc i 90 zł za kolejne. Decydując się na te same opłaty miesięczne w przypadku wyboru modelu P50 Pro, na start musimy zapłacić 4759 zł. Cały czas mowa o ofercie z abonamentem SOLO L 5G.

