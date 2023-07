PKO BP z cenną nowością. Sprawdź swój smartfon

PKO Bank Polski udostępnił klientom możliwość wykupienia pakietu ochrony serwisowej smartfonu wprost z poziomu aplikacji IKO lub witryny iPKO.

Ubezpieczenie smartfonu przez wiele lat kojarzyło się głównie z zakupami w markecie elektronicznym, ale to już przeszłość. Kolejne towarzystwa zaczynają umożliwiać wykupienie stosownej polisy u agenta, a firmy takie jak Digital Care wręcz specjalizują się w ochronie elektroniki.

Właśnie Digital Care zaoferuje pakiet ochronny smartfonu także klientom PKO Banku Polskiego i to w wygodnej formie, bezpośrednio w znanej doskonale aplikacji IKO lub w serwisie iPKO – pochwalił się bank na swojej stronie.

Jak czytamy, oferowana polisa skupia się wokół ekranu, a jej koszt to 12 zł miesięcznie. PKO BP zapewnia, że powód stłuczenia lub pęknięcia wyświetlacza nie ma znaczenia i będzie on naprawiony w ciągu 5 dni roboczych, licząc od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu. Roczny limit kosztowy wynosi tymczasem 800 zł.

Warunkiem wykupienia polisy, prócz udzielenia wymaganych zgód, jest wizualne potwierdzenie, że w obecnej chwili ekran nie jest zniszczony. Więcej szczegółów znajdziecie pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis

Źródło tekstu: PKO BP, oprac. własne