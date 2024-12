OnePlus w Orange: kłopoty z VoLTE i WiFi Calling

Czytelnicy TELEPOLIS.PL zgłaszają trudności w korzystaniu z technologii VoLTE i Wi-Fi Calling na najnowszych smartfonach OnePlus w sieci Orange Polska. Są one szczególnie widoczne na modelach, które teoretycznie wspierają obie technologie, ale nie ma ich na pomarańczowej liście.

Problem technologii VoLTE i WiFi Calling to swego rodzaju "niekończąca się historia", w szczególności w kontekście sieci Orange. Pomarańczowy operator od dawna ma swoją listę urządzeń, obsługują obie technologie. Liczba pozycji jest tam bardzo duża, ale jednocześnie wielu modeli brakuje, choćby ostatnich flagowców marki OnePlus. Jak możemy przeczytać na stronach pomocy Orange Polska:

telefony spoza listy terminali wspierających VoLTE w Orange mogą mieć systemowo wyłączane usługi VoLTE i WiFi Calling,

ponieważ telefony nie przeszły certyfikacji, Orange nie jest w stanie zapewnić poprawnego zestawienia połączeń oraz jakości podczas rozmowy,

połączenia z aparatów niecertyfikowanych mogą mieć negatywny wpływ na działanie usługi dla innych użytkowników sieci.

Jak donoszą Czytelnicy TELEPOLIS.PL, problemy z VoLTE i WiFi Calling w smartfonach spoza listy pomarańczowej sieci rzeczywiście w Orange Polska występują. Co ciekawe, nie dotyczy to wszystkich klientów operatora z takimi urządzeniami. Z resztą, sam testując wielokrotnie telefony, których nie ma na wspomnianej liście, w wielu przypadkach mogłem z tych technologii korzystać w pomarańczowej sieci.

Dlaczego to takie ważne?

Możliwość skorzystania z technologii VoLTE jest szczególnie istotna w kontekście wygaszania przez Orange Polska sieci 3G. Bez VoLTE i 3G, takie urządzenia przy głosowych połączeniach telefonicznych będą się przełączać do technologii 2G, co przełoży się między innymi na słabą jakość prowadzonych rozmów. Z kolei WiFi Calling przydaje się w miejscach ze słabym zasięgiem sieci komórkowych, z czego sam na co dzień korzystam w swoim domu, a także podczas podróży zagranicznych.

Głos użytkowników

Na forum TELEPOLIS.PL można znaleźć wiele wypowiedzi potwierdzających te trudności. Użytkownicy wskazują na nieprzewidywalność działania obu funkcji oraz ich ograniczoną dostępność w zależności od wersji oprogramowania i kanału dystrybucji smartfonów OnePlus. Problem dodatkowo pogłębia brak możliwości samodzielnej konfiguracji niektórych parametrów VoLTE lub WiFi Calling bez wsparcia operatora.

Co na to OnePlus i Orange Polska?

Swoje pytania w sprawie działania technologii VoLTE oraz WiFi Calling w smartfonach OnePlus skierowaliśmy do przedstawicieli firmy Oppo (OnePlus jest częścią Oppo) oraz Orange Polska. Pierwszy z nich zapewnił, że wszystkie modele smartfonów OnePlus są zgodne z funkcjami VoLTE oraz Wi-Fi Calling w sieci Orange Polska.

Wszystkie modele smartfonów marki OnePlus wspierają funkcjonalność VoLTE oraz WiFi Calling w sieci Orange Polska. W przypadku problemów z dostępnością niektórych usług z określonymi kartami SIM zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z operatorem. Lista urządzeń wskazana na liście dostępnej na stronach internetowych operatora dotyczy jedynie modeli urządzeń dostępnych w sprzedaży u danego operatora.

– napisał Robert Sierpiński, Oppo Polska

Orange z kolei zapewnia, że regularnie aktualizuje listę wspieranych urządzeń, jednak zgodność techniczna zależy od szczegółowej współpracy z producentami, co może opóźniać wsparcie dla wybranych modeli. Jeśli chodzi o oficjalną listę wspieranych urządzeń, to zawiera ona modele przetestowane przez Orange Polska, dla których jest pewność, że odpowiednia technologia działa na nich poprawnie.

Na liście wspieranych smartfonów znajdują się przetestowane przez Orange Polska urządzenia i dzięki temu mamy pewność, że usługa VoLTE działa na nich poprawnie. W przypadku telefonów OnePlus obecnie mamy kilka pozytywnie przetestowanych urządzeń i znajdują się one na liście. Producent ma pełna wiedzę, jakie są nasze wymagania i może sprawdzone już rozwiązania zaimplementować w innych modelach nieoferowanych przez Orange Polska.

– przekazał redakcji TELEPOLIS.PL Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska

Choć zarówno OnePlus, jak i Orange Polska zapewniają, że technologie VoLTE i WiFi Calling są wspierane na urządzeniach tej marki, użytkownicy napotykają trudności, które mogą wynikać z niepełnej zgodności oprogramowania i konfiguracji telefonów. W takich przypadkach kluczowa może być bezpośrednia konsultacja z operatorem, który pomoże w rozwiązaniu problemu. Dla użytkowników OnePlus pozostaje nadzieja, że producent wdroży odpowiednie aktualizacje, które pozwolą na pełne wykorzystanie tych funkcji na wszystkich modelach w ofercie.

