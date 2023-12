Orange daje pękatą paczkę gigabajtów. Znajdziesz ją w aplikacji

Jak w każdą środę, na abonamentowych klientów Orange czeka prezent. Tym razem nikt nie powinien narzekać – do odebrania jest solidna paczka gigabajtów.

Co środę abonamentowi klienci Orange otrzymują przeróżne bonusy, które można odebrać w aplikacji „Mój Orange”. Tydzień temu był to bezpłatny, dwumiesięczny dostęp do usługi Serwisant 24, co jednak nie wszystkim odpowiadało. Dziś jednak operator przygotował coś, co powinno spotkać się z większym entuzjazmem chyba wszystkich zainteresowanych – darmowe GB.

Orange: odbierz 30 GB internetu

Tym razem w aplikacji „Mój Orange” na klientów czeka paczka gigabajtów – i to całkiem spora, bo jest ich aż 30 GB. Zazwyczaj w środowych akcjach operator rozdawał mniejsze pakiety, 10 lub 15 GB i do tego z ważnością tylko do końca cyklu rozliczeniowego, co dla niektórych użytkowników może oznaczać zaledwie kilka dni korzyści.

Teraz jest inaczej – na wykorzystanie paczki 30 GB abonenci Orange mają aż 30 dni od dnia aktywacji. Wszystkim wystarczy więc darmowego internetu na całe Święta i okres noworoczny, gdy nasze potrzeby na gigabajty są szczególnie duże. Trzeba jednak pamiętać, że można dzięki nim buszować w internecie tylko na terenie Polski.

Na odebranie paczki jest czas do przyszłego wtorku, 26 grudnia. Można więc zaplanować wykorzystanie bonusu na czas już po Świętach.

Jak zawsze bonus czeka w aplikacji „Mój Orange”, w zakładce „Dla Ciebie”. Prezent przeznaczony jest wyłącznie dla klientów z abonamentem w usługach głosowych lub pakietach Love, za to nie skorzystają z niego użytkownicy ofert na kartę.

