Orange znowu rozdaje darmowy Internet. To z powodu środy

Orange przygotował kolejną środową promocję dla indywidualnych klientów abonamentowych, którzy korzystają z aplikacji Mój Orange. Czeka tam na nich darmowa paczka 10 GB Internetu.

Indywidualni klienci Orange, którzy korzystają z oferty abonamentowej oraz używają aplikacji Mój Orange, znajdą w niej kolejną środową niespodziankę. Do zgarnięcia tym razem jest pakiet internetowy o wielkości 10 GB, do wykorzystania na co chcesz.

Jak odebrać 10 GB za darmo

Darmowa paczka 10 GB Internetu czeka w aplikacji Mój Orange w zakładce „Dla Ciebie”. Aby skorzystać z promocji, wystarczy kliknąć w odpowiednią ofertę, potwierdzając chęć aktywowania bonusu. Czas na to abonenci Orange mają do najbliższego wtorku, 28 czerwca 2022 roku. Z dodatkowych gigabajtów można korzystać do końca aktualnego cyklu rozliczeniowego.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis, Orange

Źródło tekstu: Orange