Orange rozdaje darmowe gigabajty. Odbierz do 23 kwietnia

Nadeszła kolejna środa, czyli dzień, w którym Orange rozdaje klientom prezenty. Dziś do zgarnięcia są gigabajty. Paczka nie jest największa, ale wystarczy na kilka dni rozsądnego korzystania.

Cykliczna akcja „Środy z Mój Orange” to okazja dla abonamentowych klientów Orange, by zgarnąć różne prezenty. Często są to własne usługi operatora, włączane bezpłatnie na miesiąc lub dwa – jednak nie ma co ukrywać, nie są one tak popularne, jak bezpłatne gigabajty. Dziś na użytkowników pomarańczowej sieci czeka paczka darmowego internetu, chociaż jej rozmiar nie wszystkich usatysfakcjonuje.

Orange: odbierz 5 GB darmowego internetu

Dzisiejszy bonus w akcji „Środy z Mój Orange” to skromne 5 GB darmowego internetu. Można je wykorzystać na terenie Polski, na dowolne cele, ale uwaga – ważność pakietu obowiązuje tylko do końca obecnego cyklu rozliczeniowego. Warto więc się wstrzymać z aktywacją, jeżeli ten dzień wypadnie wcześniej niż we wtorek 23 kwietnia – bo do tego dnia można odebrać bonus przyznawany przez Orange. Za tydzień pojawi się natomiast nowy prezent.

Żeby zgarnąć swoje 5 GB, trzeba wejść do aplikacji Mój Orange i zajrzeć do zakładki Dla Ciebie – później wystarczą tylko dwa kliknięcia. Uzyskane gigabajty będą zużywane przed głównym pakietem na koncie.

Dla aktywnych użytkowników, którzy w dodatku większą część dnia spędzają poza zasięgiem Wi-Fi, zużycie paczki 5 GB nie stanowi zbyt wielkiego wyzwania, ale ci bardziej oszczędni będą z niej korzystać przez kilka dni.

Akcja „Środy z Mój Orange” skierowana jest tylko dla abonamentowych klientów Orange – korzystających z planów mobilnych lub oferty Orange Love. Bonusy nie są natomiast dostępne dla użytkowników usług na kartę.

Zobacz: Darmowy abonament w Orange. I tak nawet przez 5 miesięcy

Zobacz: Orange: taniej 5G ze smartfonem. Jest też nowa okazja na światłowód

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Opracowanie własne