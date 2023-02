Orange rozdaje tłuste gigabajty. Są zdrowsze niż pączki

Dziś tłusty czwartek. Z tej okazji Orange Polska przygotował prezent dla osób korzystających z oferty Flex, który choć tak samo tłusty jest zdrowszy od nadmiaru pączków.

Tłusty czwartek, który w tym roku wypada 16 lutego, kojarzy się większości z nas – i słusznie – z pączkami oraz innymi tego typu specjałami. W tym dniu pożeramy ich znacznie więcej, co niestety nie wpływa najlepiej na naszą kondycję i zdrowie. Orange Polska ma na tę okazję coś lepszego.

Do pączka z różą, budyniem, lukrem czy cukrem pudrem (niepotrzebne skreślić) przydadzą się dodatkowe gigabajty, które można wykorzystać w smartfonie. Tłuste gigabajty mają zero kalorii, więc nie trzeba się ich obawiać.

Z tłustoczwartkowej promocji mogą skorzystać użytkownicy oferty Orange Flex, którzy korzystają z Klubu Flex. To program, który daje swoim członkom najróżniejsze zniżki, promocje i inne okazje. A teraz, do 17 lutego 2023 roku, do godziny 23:59, można zgarnąć 16 GB Internetu zupełnie za darmo.

Aby odebrać prezent, należy w aplikacji Orange Flex wpisać PACZEK w miejscu z kodami promocyjnymi. Z dodatkowych gigabajtów można korzystać przez 7 dni.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Shutterstock

Źródło tekstu: Orange