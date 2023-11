Orange: odbierz darmowe gigabajty. Czekają w aplikacji

Na użytkowników aplikacji „Mój Orange” czekają nowe paczki darmowych gigabajtów. Znajdą je zarówno użytkownicy abonamentowi, jak i korzystający z usług na kartę.

100 GB w Orange na kartę

Początek miesiąca to dla prepaidowych klientów Orange okazja, by skorzystać z cyklicznej akcji „Prezent na kartę”. Tym razem producent przygotował bogatą paczkę darmowego internetu, bo aż 100 GB na 30 dni.

Jest tylko jeden warunek. Pakiet zostanie przyznany automatycznie po doładowaniu konta online – za minimum 10 zł. Klienci otrzymają więc stałe bonusy za doładowanie (5-100 GB w zależności od kwoty), a dodatkowo 100 GB.

Upominek czeka w aplikacji oraz internetowym serwisie Mój Orange. Zasilenia można dokonać w tych dwóch miejscach lub na dedykowanej stronie doladowania.orange.pl.

Bonus przeznaczony jest dla klientów korzystających z taryf Orange Free na kartę, Zawsze Bez Limitu i IoT. Z promocji można skorzystać tylko raz, w terminie do 30 listopada – w tym czasie trzeba dokonać zasilenia konta, co w ciągu 24 godzin będzie premiowane gigabajtowym bonusem. Ważność darmowych GB wynosi 30 dni od momentu przyznania.

Regulamin promocji dostępny jest tutaj.

Orange: bonus GB w abonamencie

Również i użytkownicy ofert abonamentowych mogą liczyć na bonus. Tym razem w cotygodniowej, cyklicznej akcji operator daje paczkę 15 GB do wykorzystania w aktualnym cyklu rozliczeniowym na terenie Polski.

Jak zawsze, bonus można odebrać w aplikacji „Mój Orange” w zakładce „Dla Ciebie”. Jest na to czas do 7 listopada. Zgodnie z zasadami akcji, część klientów może zobaczyć w aplikacji bonus alternatywny, np. dostęp do jednej z usług Orange.

