Możesz zgarnąć zegarek OnePlus Watch 2R. Tylko do 19 października

OnePlus kusi kolejnymi promocjami. Tym razem użytkownicy sprzętu tej marki mogą wygrać zegarek OnePlus Watch 2R. Są też nowe okazje cenowe na inne urządzenia.

OnePlus co kilka dni kusi nowymi okazjami, a dzisiejsza skierowana jest przede wszystkim do tych osób, które już mają sprzęt tej marki i mają zarejestrowane konto OnePlus. Producent ogłosił dzisiaj serię wydarzeń z okazji Dnia RCC – czyli klubu Red Cable Club, do którego można się zapisać poprzez konto OnePlus lub aplikację OnePlus Store.

Kręć, może wygrasz smartwatch OnePlus

Jedną z tych atrakcji jest zabawa „Zakręć, aby wygrać”. Wystarczy zakręcić „kwadratowym kołem”, by mieć szansę na wygranie jednego z kilku prezentów.

Po naciśniecie środkowego, czerwonego przycisku po tarczy – dostępnej na stronie lub w aplikacji OnePlus Store – zaczyna kręcić się znacznik, wskazujący na jedną z nagród. Można zgarnąć:

Słuchawki OnePlus Buds Pro 3 ,

, Zegarek OnePlus Watch 2R ,

, Rabat w wysokości 50 euro na kupno OnePlus Nord 4,

na kupno OnePlus Nord 4, Rabat w wysokości 10 euro na kupno OnePlus Nord Buds 3 Pro,

na kupno OnePlus Nord Buds 3 Pro, 10, 50 lub 100 punktów RedCoins, które później można zamienić na inne zniżki.

Akcja trwa od dziś, 17 października, do 19 października, do końca dnia. Każdy użytkownik będzie miał trzy szanse na udział w losowaniu każdego dnia. Jest jednak haczyk – pierwsze losowanie jest bezpłatne, kolejne dwa losowania kosztują po 10 punktów RedCoins każde. Punkty te zdobywa się za zakupy w sklepie producenta lub określone aktywności związane z Red Cable Club. Jest też duża szansa, że się je zdobędzie po darmowym zakręceniu.

OnePlus przygotował też specjalną ofertę na Dzień RCC. Podając kod R202410, można uzyskać zniżkę 50 euro na zakup OnePlus 12, a także 10 euro na telefony OnePlus Nord CE4 Lite 5G, OnePlus Nord 3 lub OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Wybierając z kolei OnePlus Watch 2 z kodem uzyskamy rabat w wysokości 20 euro, a klawiaturę OnePlus Keyboard 81 Pro – 10 euro. Kody są ważne do 30 października.

Wszystkie okazje dostępne są na stronie producenta https://www.oneplus.com/pl/rcc/rcc-day-october i w aplikacji OnePlus Store. Mogą z niej skorzystać także Polacy.

