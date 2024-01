OLX zmienia regulamin i zakazuje sprzedaży jammerów

OLX zapowiada zmiany w regulaminach. Większa część z nich wynika z wymogów nowego rozporządzenia unijnego, ale nie tylko. Serwis wprowadza też nowe zakazy, w tym sprzedaży sprzętu do zakłócania sieci.

OLX rozsyła do użytkowników e-maile z informacjami na temat zmian w regulaminie. Jego aktualizacja wejdzie w życie 16 lutego 2024 r. i w większej części jest to związane z wprowadzeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych. Unijne przepisy będą obowiązywać od 17 lutego. OLX dodał do tego także własne zmiany.

Akt o usługach cyfrowych – zmiany obejmują:

doprecyzowanie postanowień opisujących mechanizmy zgłaszania i reagowania na treści naruszające regulamin lub przepisy prawa,

lub przepisy prawa, uzupełnienie regulaminu o postanowienia opisujące stosowane systemy rekomendacji treści dostępnych w serwisie,

dostępnych w serwisie, uzupełnienie postanowień dotyczących procedury reklamacyjnej ,

, doprecyzowanie zasad weryfikacji tożsamości przedsiębiorców korzystających z Płatności OLX,

przedsiębiorców korzystających z Płatności OLX, wprowadzenie postanowień dotyczących polityk, procedur i narzędzi wykorzystywanych w procesach identyfikacji i zwalczania treści bezprawnych ,

, uzupełnienie postanowień dotyczących prawa użytkowników serwisu do korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów po zgłoszeniu nielegalnych treści.

Dla większości użytkowników OLX te zmiany na co dzień raczej nie będą miały wielkiego znaczenia.

OLX zakazuje sprzedaży jammerów i blockerów

Serwis zapowiada też zmiany na liście przedmiotów zabronionych. OLX dodaje do niej sprzęt radiowy i urządzenia przeznaczone do wywoływania szkodliwych zakłóceń. W załączniku do regulaminu te urządzenia określane są jako „jammery”, „urządzenia zagłuszające”, „anty-trackery”, „anty-GSM” czy „blokery sygnału GPS”. Chodzi też o inny sprzęt używany do tego samego celu, ale sprzedawany pod inną nazwą.

Do listy zakazanych przedmiotów OLX dodał także odlewki perfum, a także napoje energetyczne zawierające kofeinę w ilości przekraczającej 150 mg lub taurynę. Ten ostatni punkt wynika z najnowszych zmian w przepisach prawa polskiego, które wprowadzają ograniczenia w dostępie do energetyków przez nieletnich.

Wśród zapowiadanych zmian będzie także zmniejszenie limitu ogłoszeń dla użytkowników prywatnych w kategorii Antyki i Kolekcje > Kolekcje > Pozostałe ze 100 na 50. OLX dodał ponadto do swoich dokumentów regulamin Operatora Płatności PayU.

Więcej szczegółów w regulaminie OLX i załączniku:

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: OLX, opracowanie własne