MagentaBIZNES – nowa odsłona kampanii „Bez nonsensów” w T-Mobile dla firm

„Bez nonsensów” to najnowsza kampania T‑Mobile dla firm, oparta na platformie komunikacyjnej „Bez nonsensów”. Jej celem jest pokazanie elastycznych rozwiązań oferty MagentaBIZNES i odsłonięcie absurdów trapiących przedsiębiorców.

W kampanii T‑Mobile zwraca uwagę na to, że potrzeby firm mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. W związku z tym oferta operatora nie powinna być sztywna, ale elastycznie dopasowywać się do bieżących potrzeb przedsiębiorców. Jednym z bohaterów kampanii jest właściciel firmy TRAWNIKSERWIS.PL, Kamil Niewczas.

Jednym z pokazywanych w kampanii absurdów jest znaczny spadek prędkości internetu po przekroczeniu określonego limitu danych. W ofercie MagentaBIZNES internet nie zwalnia - i to niezależnie od wykorzystanej ilości danych, a można z niego korzystać zarówno w biurze jak i poza nim. To jedyna w chwili obecnej taka oferta na rynku. Podczas kampanii prezentowana jest także jest możliwość dokupienia urządzenia (może być to telefon, tablet, laptop lub routera) w trakcie trwania umowy, jeśli podczas jej zawierania nie dokonano zakupu sprzętu. Dokupienie urządzenia do bieżącej umowy jest możliwe od 7 miesiąca od jej zawarcia.

Na tym nie koniec - przedsiębiorcy korzystający z MagentaBIZNES mają także możliwość elastycznego zarzadzania kartami SIM w swoich firmach. Opłata za kolejną kartę wynosi 30 zł netto. Jeśli nie jest ona używana, opłata ta automatycznie obniża się do kwoty 1 zł netto miesięcznie.

Ponadto w ramach kampanii promowany jest smartfon Samsung Galaxy S10 Lite, dostępny w ratach miesięcznych 50 zł netto na 36 miesięcy i opłatą na start w wysokości 1 zł (z VAT). Promocyjnie smartfon Samsung Galaxy S10 Lite dostępny będzie również w ratach miesięcznych 75 zł netto na 24 miesiące i opłatą na start również wynoszącą 1zł (z VAT).