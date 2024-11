Pędź do Lidla! Jeszcze zdążysz kupić hit w promocyjnej cenie

Do Lidla wrócił szalenie popularny konkurent Thermomixa. Do tego robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart kosztuje kilka stówek mniej.

Jeszcze zdążysz kupić robot kuchenny z Wi-Fi i bazą przepisów Monsieur Cuisine Smart w promocyjnej cenie. Świetny pomocnik kuchenny kosztuje 1799 zamiast 2499 złotych. To aż 700 złotych taniej niż zwykle! Co więcej, do zgarnięcia jest limitowana wersja czarna. Taka okazja może się już nie powtórzyć.

Sobota 30 listopada to ostatni dzień obowiązywania tej doskonałej promocji.

Kupon na Lidlomix w aplikacji Lidl Plus

By kupić Monsieur Cuisine Smart w promocyjnej cenie, musisz najpierw aktywować kupon promocyjny w swojej aplikacji Lidl Plus. To z nim możliwa jest oszczędność aż 700 złotych.

Warto przypomnieć, że robot kichenny Monsueyr Cuisine Smart to więcej niż mikser. Można w nim rozdrabniać i siekać produkty, wyrabiać ciasto, przygotować gładkie kremy i sosy, a także podgrzewać i gotować produkty w temperaturze do 120°C, także ciągle mieszając. Z dodatkową nakładką można także gotować na parze. Na 8-calowym ekranie można skorzystać z precyzyjnych ustawień i ogromnej bazy gotowych przepisów. To sprzęt, z którym przygotujesz cały obiad i z pewnością odetchniesz w czasie świątecznych przygotowań.

Jeśli spóźnisz się na promocję, nic straconego. Monsieur Cuisine Smart regularnie wraca do Lidla, można też kupić go online. Niestety już bez kuponu promocyjnego.

