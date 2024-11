Lajt mobile bez limitu teraz z większą paczką 100 GB

Lajt mobile dołączył do grona operatorów, którzy organizują promocje na Black Friday. Można zaoszczędzić, wybierając nowy plan z powiększoną paczką 100 GB.

Promocje na Black Friday ogłaszają najwięksi operatorzy, jednak ci mniejsi też mają swoje oferty, odpowiednie dla swojej skali. Lajt mobile proponuje wybór planu L! w nowej wersji z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz paczką 100 GB za 30 złotych miesięcznie. Taka opłata za abonament będzie obowiązywała przez pierwsze trzy miesiące, później opłata wyniesie 45 zł, co również nie jest wygórowaną kwotą.

Co się konkretnie zmieniło? Do tej pory lajt mobile bazowało na ofertach 10 GB, 30 GB i 60 GB. W nowej ofercie paczka 60 GB została powiększona aż do 100 GB, co powinno ucieszyć wszystkich, którzy potrzebują więcej internetu.

To świetna opcja dla bardziej wymagających – większy internet, no limit i jedna z najniższych cen na rynku!

– zachwala operator.

Niższe plany pozostają bez zmian – można wybrać plan S! z 10 GB za 10 zł (20 zł od czwartego miesiąca) i plan M! z 30 GB za 25 zł (35 zł od czwartego miesiąca).

Plusem oferty lajt mobile jest możliwość wyboru zasięgu – klienci sami decydują, czy chcą korzystać z sieci Plus, czy Orange. Przed wyborem warto się jednak zastanowić, bo jeśli okaże się, że wybrana sieć nie działa najlepiej w danej okolicy, zmiana operatora będzie się wiązała z wymianą karty SIM.

