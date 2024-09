Kup Galaxy Watch7 lub Galaxy Watch Ultra. Jest zniżka i specjalny prezent

Samsung ruszył z nową promocją na zegarki Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra. Jest zniżka, a do tego kupujący zyskują bezpłatny czasowy dostęp do platformy motywacyjnej BeActiveTV stworzonej przez Ewę Chodakowską.

Tylko do końca września, decydując się na zakup smartwatcha Galaxy Watch7 lub Galaxy Watch Ultra można wziąć udział w specjalnej promocji przygotowanej przez Samsunga. Poza zniżką na zakup zegarków objętych promocją kupujący zyskują również bezpłatny czasowy dostęp do platformy motywacyjnej BeActiveTV stworzonej przez Ewę Chodakowską.

Galaxy Watch7 lub Galaxy Watch Ultra – jak skorzystać z promocji?

Żeby wziąć udział w promocji, trzeba kupić jeden z modeli objętych akcją – Galaxy Watch7 lub Galaxy Watch Ultra na stronie samsung.pl lub u wybranych partnerów w terminie do 30 września. W tym czasie producent oferuje rabat w wysokości:

200 zł przy zakupie Galaxy Watch Ultra,

przy zakupie Galaxy Watch Ultra, 100 zł przy zakupie Galaxy Watch7.

Aby odebrać zniżkę, w trakcie dokonywania zakupu w sklepie internetowym Samsung należy wprowadzić kod „GALAXYWATCH7” lub „GALAXYWATCHULTRA” odpowiednio przy zakupie poszczególnych modeli zegarków.

Wszyscy, którzy dokonali zakupu Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra od dnia premiery (tj. 10 lipca 2024) u wybranych partnerów lub na stronie samsung.pl mogą skorzystać z bezpłatnego czasowego dostępu do platformy BeActiveTV.

Aby uzyskać dostęp do platformy Ewy Chodakowskiej, należy wypełnić formularz, wpisując numer seryjny zakupionego zegarka w terminie do 6 października. Pierwsze 150 osób, które wprowadzi kod na platformie BeActiveTV, może liczyć na bezpłatny dostęp do platformy przez 3 miesiące, kolejne 500 osób będzie mogło korzystać bezpłatnie z motywacyjnych wskazówek Ewy Chodakowskiej na platformie BeActiveTV przez miesiąc.

Szczegóły promocji dostępne są na stronie: https://www.samsung.com/pl/campaign/wyrozniaj-sie-z-galaxy.

