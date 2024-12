Długa do Action. Mają sprzęt audio znanej marki od 58 zł

Action po raz kolejny kusi swoich klientów promocjami. W tym tygodniu szczególną uwagę zwraca oferta na urządzenia audio marki Fresh 'n Rebel. Jeśli szukasz sprzętu, który łączy wysoką jakość, nowoczesny design i przystępną cenę, to te produkty są właśnie dla Ciebie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Głośnik bezprzewodowy XL Fresh 'n Rebel

Ten model to świetny wybór zarówno na kameralne spotkania, jak i większe przyjęcia. Dzięki technologii Bluetooth, głośnik pozwala na szybkie i wygodne połączenie z telefonem, tabletem czy laptopem. Jego solidna konstrukcja sprawia, że sprawdzi się zarówno w domu, jak i na wyjeździe. Stylowy wygląd urządzenia idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza.

Warto zwrócić uwagę na wytrzymałą baterię, która zapewnia długie godziny odtwarzania ulubionej muzyki, oraz jakość dźwięku, która jest szczególnie ceniona w tej kategorii produktów. Może to być idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się głośną muzyką bez plątaniny kabli.

W promocji głośnik kosztuje tylko 69,99 zł (taniej o 22%).

Bezprzewodowe słuchawki douszne Fresh 'n Rebel

Dla osób aktywnych, ceniących kompaktowe i funkcjonalne rozwiązania, słuchawki douszne Fresh 'n Rebel to strzał w dziesiątkę. Dzięki aktywnej redukcji szumów można w nich zanurzyć się w muzyce lub podcastach nawet w głośnym otoczeniu, na przykład w komunikacji miejskiej. Wyposażone w etui do ładowania, oferują do 25 godzin pracy – 5 godzin na jednym ładowaniu i kolejne 20 godzin dzięki etui.

Dodatkowo, słuchawki są kompatybilne z asystentami głosowymi, co ułatwia ich obsługę. Są dostępne w różnych kolorach, co pozwala dopasować je do swojego stylu. Cena promocyjna wynosi 57,99 zł (taniej o 13%).

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Fresh 'n Rebel

Jeśli zależy Ci na jeszcze dłuższym czasie odtwarzania, warto sięgnąć po słuchawki nauszne Fresh 'n Rebel. Zapewniają one aż 30 godzin pracy na jednym ładowaniu, co sprawia, że idealnie sprawdzają się na długie podróże lub intensywne dni w biurze. Obrotowe nauszniki wyłożone materiałem PU są wygodne i eleganckie, dzięki czemu urządzenie spełnia zarówno funkcję praktyczną, jak i estetyczną.

Model ten umożliwia również łatwe parowanie z urządzeniami przez Bluetooth oraz wygodną regulację głośności. W ofercie znajdziemy różne kolory, które można dopasować do własnych preferencji. Cena promocyjna to również 57,99 zł (taniej o 13%).

Marka Fresh 'n Rebel znana jest z dbałości o szczegóły, łącząc funkcjonalność z modnym designem. Produkty oferowane w sklepach Action to dobra okazja, by zaopatrzyć się w sprzęt audio w atrakcyjnych cenach.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Action

Źródło tekstu: Action