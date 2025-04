Google Pixel 9a rozebrany na części. Wiemy, co ma w środku i czy łatwo go naprawić

Opóźniony start i pierwsze spojrzenie do wnętrza

Konstrukcja i wodoodporność

Demontaż rozpoczyna się od wyjęcia tacki na kartę SIM, która, jak zauważono, ma czarną gumową uszczelkę. Jest to element zapewniający lepszą ochronę przed wodą, co współgra z oficjalną certyfikacją IP68 – stanowi to ulepszenie w stosunku do IP67 w poprzednim modelu, Pixelu 8a. Tylna, plastikowa pokrywa obudowy daje się stosunkowo łatwo zdjąć po lekkim podgrzaniu. Pod nią, na plastikowej osłonie płyty głównej, umieszczono antenę NFC oraz cewkę ładowania bezprzewodowego.