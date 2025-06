T-Mobile z nowym pakietem. Przyda się do końca roku

Pakiety roamingowe z dodatkowymi GB to już stała pozycja w cenniku T-Mobile, a teraz operator przedstawił nową odsłonę oferty. Skierowana jest ona do klientów korzystających z taryf MIX (Frii MIX) oraz na kartę (GO!). Od 1 czerwca do 31 grudnia 2025 roku dostępny będzie jednorazowy, nieodnawialny pakiet danych „10 GB na 14 dni (UE)” przeznaczony do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.