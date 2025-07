T-Mobile pokazał nowy cennik roamingowy. Oto oferta WO

T-Mobile dzieli świat na kilka stref roamingowych . O ile w Unii Europejskiej jest tanio, to w innych popularnych krajach można się niemiło zaskoczyć. Niektóre stawki za transmisję danych przyprawiają o zawrót głowy.

Roaming w Unii Europejskiej, czyli Strefa 1A

Tutaj zasady pozostają przyjazne dla portfela. Strefa Roamingowa 1A obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z zasadą "Roam Like at Home", za połączenia głosowe i SMS-y wysyłane do Polski i w obrębie tej strefy zapłacisz jak za usługi krajowe. Odbieranie połączeń i SMS-ów również nic nie kosztuje.