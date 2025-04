T-Mobile: ten pakiet GB może się przydać. Aktywuj do końca maja

Od 15 kwietnia do 31 maja 2025 roku w magentowej sieci dostępny jest jednorazowy pakiet danych o wielkości 10 GB, ważny przez 14 dni. Można z niego skorzystać w roamingu w Strefie roamingowej 1A, czyli na terenie Unii Europejskiej oraz krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koszt pakietu wynosi 49 zł, a opłata doliczana jest do faktury w dniu aktywacji.