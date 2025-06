T-Mobile stawia na środowisko. Sprawdź, jak IoT pomaga chronić planetę

Wiadomości

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. To dobry moment, by przyjrzeć się, jak nowoczesne technologie mogą realnie wspierać ochronę planety. T-Mobile od lat rozwija rozwiązania Internetu Rzeczy (IoT, Internet of Things), które nie tylko ułatwiają codzienne życie, ale także pomagają dbać o środowisko i bezpieczeństwo lokalnych społeczności.