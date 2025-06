T-Mobile rozszerza ofertę. Skorzystasz w Heyah i tuBiedronka

Pakiet dla podróżujących po Europie

Nowy pakiet to odpowiedź na potrzeby osób, które często podróżują po Unii Europejskiej i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Za 49 zł otrzymujemy 10 GB do wykorzystania w roamingu w Strefie 1A (UE + EOG). Pakiet jest ważny przez 14 dni od pierwszego użycia w roamingu, a aktywować można dowolną liczbę pakietów – każdy działa niezależnie, a dane są pobierane w pierwszej kolejności z pakietu o najkrótszej ważności.

Kto może skorzystać?

Jak aktywować pakiet?

T-Mobile rozszerza swoją ofertę roamingową, dając większej grupie klientów dostęp do pakietu danych, działającego w całej UE i EOG. Nowa odsłona oferty jest dostępna do końca 2025 roku i obejmuje także Heyah na kartę oraz tuBiedronka. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują zagraniczne wyjazdy i chcą mieć pewność, że nie zabraknie im Internetu w podróży.