T-Mobile chce burzyć bariery. To reakcja na samotność w sieci

Za nami miesiące intensywnych badań i rozmów z Polakami, które dały nam jasno do zrozumienia, że powinniśmy zmienić podejście do tego, jak komunikujemy się z klientami. Start nowej platformy #BurzymyBariery to dla nas jednak coś znacznie więcej: to nie tylko repozycjonowanie marki, ale przede wszystkim zmiana intencji, z jaką działamy na rynku. W nadchodzących miesiącach skupimy się na wprowadzaniu innowacji, które zburzą bariery między naszą branżą a klientami. Jestem przekonany, że nowe podejście rynkowe, planowane oferty, jak i nowy ambasador – Dawid Podsiadło, z którym dzielimy te same wartości – pozwolą nam jeszcze lepiej realizować misję burzenia barier komunikacyjnych w polskim społeczeństwie.

- Goran Markovic, członek zarządu T-Mobile Polska, dyrektor ds. B2C