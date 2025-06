T-Mobile ma już prawie 4000 stacji z 5G Bardziej

Jak w każdą środę T-Mobile podaje nowe informacje o postępach w rozszerzeniu szybkiego 5G w paśmie C. Przez tydzień przybyło aż 60 stacji , na których działa już nowy standard. Magentowa sieć dotarła do nowych miejscowości , poprawiono też zasięg w miejscach, gdzie już usługa była dostępna wcześniej.

Dzięki najnowszym inwestycjom T-Mobile dociera z sygnałem 5G Bardziej już do niemal połowy populacji Polski, s liczba nadajników obsługujących szybkie 5G w paśmie C wzrosła już do 3922. Operator konsekwentnie realizuje swoje plany i zbliża się do kolejnego kamienia milowego, czyli 4 tysięcy stacji bazowych z 5G Bardziej.