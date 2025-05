T-Mobile mocno przyspiesza. Prawie 160 stacji z 5G Bardziej

Magentowa sieć w nowym standardzie dotarła do czterech nowych miejscowości: Bochni, Olsztynka, Połańca oraz Zbuczyn a. Mieszkańcy tych miast mogą już korzystać z szybkiego internetu mobilnego w standardzie 5G w paśmie C.

Aktualnie T-Mobile dysponuje 3863 stacjami bazowymi z 5G Bardziej , dzięki czemu jego sieć dociera już do niemal połowy mieszkańców Polski. To imponujący wynik, znacznie polepszony w ostatnich dniach. Gdyby operator utrzymał podobne tempo, mógłby już w czerwcu pochwalić się kolejnym etapem – osiągnięciem liczby 4 tysięcy stacji z 5G Bardziej.

Magentowy operator zapewnia dostęp do 5G w paśmie C w zakresach 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania.