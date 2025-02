Światłowód ma blisko połowa Polaków. Najważniejsza jest cena

Jeszcze do niedawna posiadanie dostępu do usług kilku operatorów oznaczało konieczność doprowadzenia osobnego łącza przez każdego z nich, co dla mieszkańców wiązało się z uciążliwymi pracami. Mamy wrażenie, że ta perspektywa wciąż mocno tkwi w świadomości zarządców nieruchomości i włodarzy miast. Jednak dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ operatorzy hurtowi budują sieć, którą następnie udostępniają wielu operatorom detalicznym. Dla mieszkańców oznacza to jedną instalację, jeden kabel i wiele opcji wyborut

- łumaczy Michał Banasiuk, Chief Commercial Officer, Polski Światłowód Otwarty.