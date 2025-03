Koniec z wolnym Wi-Fi w samolotach? United Airlines stawia na Starlinka

T-Mobile już wcześniej nawiązało współpracę z wieloma amerykańskimi liniami lotniczymi, umożliwiając pasażerom – zarówno swoim klientom, jak i osobom korzystającym z innych sieci – dostęp do Internetu w trakcie lotu . Teraz na duży krok naprzód w zakresie łączności pokładowej zdecydowały się linie United Airlines , które właśnie zainstalowały Starlinka w pierwszym samolocie regionalnym .

Błyskawiczna instalacja i lepsza jakość usług

United Airlines podjął decyzję o wdrożeniu Starlinka po ubiegłorocznym porozumieniu ze SpaceX. Linie lotnicze zobowiązały się do wyposażenia ponad 40 samolotów w tę technologię do końca 2025 roku. Jednak według najnowszych informacji plany są jeszcze bardziej ambitne – przewoźnik zamierza zainstalować Starlinka na ponad 300 samolotach regionalnych, również do końca 2025 roku.