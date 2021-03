Znamy specyfikację Realme C21

Już za dwa dni oficjalnie pojawi się nowy smartfon chińskiego Realme. Żadną tajemnicą nie jest już jednak specyfikacja nadchodzącego Realme C21.

Ile czasu musi minąć pomiędzy dwoma przedstawicielami tej samej serii? Cóż, Realme udowadnia, że niewiele. W styczniu oficjalnie zadebiutował Realme C20, a już teraz na rynku pojawi się Realme C21. Tym samym Realme potwierdza, że dwa miesiące bez nowej wersji telefonu to zdecydowanie za dużo dla niego. Ostatnio przewidywaliśmy zresztą, że możemy być niedługo świadkami denbiutu nowego budżetowca. Wieści o premierze piątego marca przyszły do nas z Malezji, natomiast z Rosji doszły do nas informacje o specyfikacji nadchodzącego urządzenia.

Możemy się spodziewać wyświetlacza 6,5 cala oraz układu MediaTek Helio G35. Nowy smartfon będzie miał 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Z tyłu znajdą się trzy sensory aparatu głównego. Będzie to 13 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Pojedynczy aparat przedni będzie miał 5 Mpix. Akumulator będzie miał natomiast pojemność 5000 mAh. Użytkownik będzie miał do dyspozycji dwa miejsca na karty SIM i jedno miejsce na kartę pamięci. Nie zabraknie czytnika linii papilarnych i ładowania 10 W.

Źródło tekstu: mysmartprice, wł