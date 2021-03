Pojawiają się rendery tajemniczego Realme

Czekamy na kilka premier Realme, ale okazuje się, że producent szykuje ich jeszcze więcej niż myśleliśmy. Pojawiły się teraz rendery tajemniczego modelu chińskiej firmy.

Realme to jedna z tych firm, które właściwie co chwilę prezentują coś nowego. Do tego grona możemy zaliczyć też Xiaomi oraz Samsunga. Teraz czekamy na kilka premier kolejnych smartfonów firmy, jednak rendery nowego urządzenia nie przywodzą na myśl żadnego z nich. Wizualizacja przedstawia bowiem telefon z potrójnym aparatem głównym, czytnikiem linii papilarnych z tyłu urządzenia oraz jackiem 3,5 mm. Z przodu zobaczymy wcięcie w kształcie łezki. Te informacje nie pasują ani do flagowego GT, ani do tańszych modeli 8 i X9.

Wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z całkowicie nowym telefonem. Może to być przedstawiciel budżetowej serii C. Ostatni smartfon z tamtej rodziny pojawił się przecież półtora miesiąca temu, a jak na Realme to całe wieki. Telefony nie są jednak jedynym przejawem zainteresowania chińskiego producenta. Ostatnio coraz bardziej Realme skupia się na Internecie Rzeczy oraz inteligentnym domu. Centrum dowodzenia wszystkimi inteligentnymi przedmiotami ma być jednak właśnie smartfon z aplikacją Realme Link.

Zobacz: Realme GT 5G pojawia się w Geekbench

Zobacz: Realme Smart Bulb już w Polsce. To inteligentna żarówka sterowana głosem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: voice.com