Zaczyna się produkcja Samsunga Galaxy Fold 2

Rozpoczęła się produkcja kolejnego zginanego modelu Samsunga. Tym razem będzie to model, który ma wyprowadzić tego typu smartfony do głównego nurtu. Będzie to Samsung Galaxy Fold 2.

Samsung i Huawei bardzo długo pracowały nad pierwszą generacją prawdziwie zginanych telefonów. Niestety, zgodnie z przewidywaniami obie firmy borykały się początkowo chorobami wieku dziecięcego wśród swoich urządzeń, a one same były dla zwykłego klienta niewyobrażalnie drogie. Zgodnie z obecnymi przewidywaniami Samsung Galaxy Fold 2 ma już sprzedać się w liczbie trzech milionów sztuk, a to o wiele lepszy wynik niż zanotowany przez poprzedników.

Ma w tym pomóc lepsze działanie i niższa cena. Sam model wszedł właśnie w etap produkcji i ma oficjalnie pojawić się w sierpniu. Nie zadebiutuje jednak sam. Razem z nim możemy się spodziewać tańszego Samsunga Galaxy Fold 2 Lite, który ma udowodnić, ze za zginane urządzenia nie trzeba płacić jak za zboże. Wiemy też, że nowe Foldy będą miały to samo szkło, z którego korzysta teraz Galaxy Z Flip. Nie mamy jednak pewności co do wodoodporności, to prawda, że Samsung pracuje nad takim zginanym telefonem, ale nie wiadomo czy będzie to Fold 2.

Zobacz Jednak nie wszystkie wyświetlacze OLED w iPhone'ach dla Samsunga

Zobacz Samsung szykuje zginany model Samsung Galaxy Fold Lite

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: hankooki via gsmarena