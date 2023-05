Xtorm Volt II 140W to mocna ładowarka nie tylko do smartfonów

Xtorm Volt II 140W to nowa ładowarka do laptopów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń, która debiutuje na polskim rynku. Urządzenie bazuje na technologii GaN (tlenku galu), dzięki czemu jest kompaktowe, szybkie i wszechstronne, a do tego ma trzy porty USB.

Minęły już czasy, w których obowiązkowym wyposażeniem użytkownika komputera przenośnego był zasilacz w postaci wielkiej i ciężkiej czarnej „cegły”. Teraz większość ładowarek dołączanych do laptopów ma znacznie bardziej kompaktowe rozmiary, szczególnie, jeśli wyposażone są one w port USB. Ich wadą jednak pozostaje zwykle jednofunkcyjność – mają jeden port USB, więc jeśli chcemy ładować więcej sprzętów jednocześnie, musimy nosić kilka takich urządzeń.

Xtorm Volt II 140W, który właśnie pojawił się w ofercie firmy K-Consult (polskiego dystrybutora marki Xtorm), rozwiązuje ów problem. Urządzenie wyposażono w trzy porty USB – dwa USB-C oraz jedno klasyczne złącze USB-A. Oznacza to, że na raz możemy z jego pomocą ładować/zasilać trzy urządzenia (np. komputer, telefon i powerbank), dostarczając im łącznie do 140 W mocy.

Nowa łądowarka marki Xtorm obsługuje standard Power Delivery 3.1 z technologią Extended Power Range (EPR). Oznacza to, że urządzenie może stabilnie i szybko ładować wszelkie urządzenia zasilane przez USB-C. Maksymalna moc, którą mogą dostarczyć pojedyncze porty, to odpowiednio 140 W (PD USB-C – pod warunkiem, że to będzie jedyny wykorzystywany port), 100 W (PD USB-C) oraz 22,5W (Quick Charge 3.0 USB-A). Warto zaznaczyć, że przypadku zastosowania portu USB-C 140 W, naładowanie typowego laptopa zasilanego przez USB-C powinno potrwać około 90 minut. Tak przynajmniej twierdzi producent ładowarki.

W urządzeniach takich – z uwagi na wysoką moc – ważnym czynnikiem jest również bezpieczeństwo. Dlatego też w nowej ładowarce zastosowano cały zestaw funkcji zabezpieczających, znanych z innych produktów Xtorm. Dbają one o stabilność procesu ładowania, monitorują temperaturę i chronią przed przeładowaniem.

Odpowiedni kabel do mocnej ładowarki

Ładowarka nie jest jedyną nowością Xtorm w ofercie K-Consult. wraz z nią na rynek trafił kabel USB-C Xtorm Original 240W (dostępny w kolorze białym lub czarnym). Przewód jest w stanie bez problemu obsłużyć ładowanie prądem do 240 W (obsługuje Power Delivery 3.1), ma 2 m długości i pokryty jest osłoną z plecionego nylonu. Zapewnia ona trwałość i elastyczność.

Xtorm Original 240W świetnie sprawdzi się w duecie z ładowarką Xtorm Volt II 140W, gwarantując szybkie i bezpieczne ładowanie laptopów i urządzeń wymagających wysokiej mocy ładowania za pośrednictwem portu USB-C.

Dostępność i cena

Nowe produkty marki Xtorm są dostępne w Polsce w następujących rekomendowanych cenach:

Xtorm Volt II 140W – 579 zł ,

, Xtorm Original 240W – 199 zł.

Zobacz: Xtorm ma powerbank do zadań specjalnych. Zasilanie nie tylko z USB

Zobacz: W telefonie brakuje energii? Ten powerbank Ci pomoże

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xtorm

Źródło tekstu: Xtorm