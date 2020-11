Xtorm Design - stylowa ładowarka i powerbank trafiają do sprzedaży

Xtorm wprowadza na polski rynek dwa urządzenia, które mają odpowiadać designem i wzornictwem smartfonom z najwyższej półki. Zarazem zadbano o ich mocne parametry techniczne.

Nowości firmy Xtorm mają pokazać, że projektanci akcesoriów zasilających wciąż mają pole do popisu pod względem estetyki. Ładowarka Xtorm Design Delta Stand oraz powerbank Xtorm Design Alpha Powerbank to dwa najnowsze urządzenia, których cechami wspólnymi jest zastosowanie unikalnego połączenie karbonu, szkła hartowanego oraz aluminium – przez co mają świetnie wyglądać będą na każdym biurku, stoliku kawowym czy szafce w sypialni. Powierzchnia frontowa każdego jest czarna i błyszcząca, brak nachalnych ozdób - poza symbolem ładowania indukcyjnego oraz niewielkim logo producenta.

Xtorm Design Delta Stand to ładowarka bezprzewodowa Qi (do 15W), pełniąca zarazem funkcję podstawki pod smartfon. Telefon może spoczywać na niej płasko lub pionowo. Po rozłożeniu jest na tyle stabilna, że z powodzeniem można oprzeć o nią również tablet (np. iPada). Jest składana, dzięki czemu nie będzie problemów z jej transportem. Współpracuje ze smartfonami Apple oraz z większością modeli z Androidem. Może ładować urządzenia w obudowach/etui, które nie są wykonane z metalu. Warto też wspomnieć o możliwości ładowania bezprzewodowych słuchawek - po prostu kładziemy je na powerbanka i gotowe. Specyfikacja Delta Stand prezentuje się następująco:

Wymiary: 155 x 75 x 7 mm

Wejście: USB-C PD 24W, QuickCharge 3.0 18W

Wyjście: 1x Qi Wireless (5-15W)

Waga: 160 g

Xtorm Design Alpha Powerbank oferuje ładowanie urządzeń zewnętrznych zarówno via USB, jak i bezprzewodowo. Wyposażono go w akumulator o pojemności 8 000 mAh - ma to pozwolić na naładowanie nowoczesnego smartfona co najmniej dwukrotnie. Wysoka moc portu in-out 18W oznacza, że zarówno urządzenia mobilne, jak i sam powerbank ładują się bardzo szybko. Dzięki dwóm portom USB , bezprzewodowym padzie i jednym porcie USB-C można jednocześnie ładować cztery urządzenia. Alpha Powerbank może działać jako koncentrator mocy, czyli do ładowania innych urządzeń również wtedy, gdy sam jest ładowany. Chip APM zabezpiecza urządzenie przed przeładowaniem i przegrzaniem baterii Xtorm. Specyfikacja techniczna wygląda następująco:

Pojemność baterii: 8 000 mAh

Typ baterii: Litowo-polimerowa

Wymiary: 155 x 75 x 16 mm

Wejście: USB-C 5V/2A, Micro USB 5V/2A

Wyjście: Qi Wireless( 5-15W ), 1x USB-C PD 18W, 1x USB 3.0 18W, 1x USB 5V/2,4V

Waga: 230 g

A za ile to wszystko? Cenę urządzenia Xtorm Design Delta Stand ustalono na 269 zł, a Xtorm Design Alpha Powerbank na 319 złotych.