GC PowerPlay20 - następca świetnego powerbanku wchodzi do sprzedaży

W styczniu testowaliśmy powerbank Green Cell PowerPlay10. Uzyskał u nas bardzo wysokie noty. Teraz zapowiedziano wejście na rynek jego następcy. Czego możemy się spodziewać?

GC PowerPlay20 ma cechować wieloportowość połączona z dużą pojemnością oraz możliwością obsługi wielu rodzajów urządzeń. Do działania wykorzystuje autorski system producenta - Ultra Charge. Jest to większa wersja modelu GC PowerPlay10, która zachowuje jego najlepsze cechy oraz dodaje do niej nowe. Pojemność 20 000 mAh ma umożliwić ładowanie większych urządzeń, jak np. ultrabooki, a w przypadku smartfonów, w pełni naładowany powerbank ma wystarczająco dużo energii, aby sześciokrotnie naładować iPhone X.

Zobacz także: Test Green Cell PowerPlay10 - najlepszy powerbank na rynku?

GC PowerPlay20 wyposażono w trzy porty: 1x USB-C PD oraz 2x USB-A GC Ultra Charge. Każdy ma moc 18 W. Porty USB-A obsługują funkcję szybkiego ładowania w obu kierunkach za pomocą autorskiej technologii GC Ultra Charge. Ma ona pozwolić na ładowanie do 3,5 szybciej niż standardowe powerbanki.

Premiera GC PowerPlay20 planowana jest na 24 czerwca 2020 roku. Cena producenta to 159,95 zł. Powerbank będzie dostępny na stronie Green Cell oraz w najpopularniejszych sklepach specjalistycznych i sieciach sklepów z elektroniką. A czy warto go nabyć? Już czekamy na egzemplarz do testów, aby odpowiedzieć naszym Czytelnikom na na pytanie.