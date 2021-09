x-kom poszedł po rozum i już nie będzie wysyłać Ci makulatury

Spółka zaopatrzyła się właśnie w niezwykłą maszynę do pakowania przesyłek.

Malutka karta pamięci wysłana w pudle zdolnym pomieścić cały komputer, wypchanym w dodatku po brzegi polietylenowym wypełniaczem, to w handlu internetowym przykra codzienność. Jasne, są tacy, którzy ucieszą się z dobrego zabezpieczenia paczki i puszczą temat mimo uszu, ale w szerszej perspektywie to naprawdę poważny problem natury ekologicznej.

Tysiące drzew są wycinane na wyrost, by później firma kurierska, bezsensownie przepchanym samochodem, musiała robić dodatkowe kursy. Nie wspominając już o torbach i okładzinach z PE walających się na osiedlowych śmietniskach. Można tego uniknąć – zauważa x-kom i prezentuje rozwiązanie.

Na wymiar, w dodatku automatycznie

CVP Everest, bo o niej tu mowa, to maszyna do pakowania paczek. Na wymiar. Urządzenie najpierw wykonuje trójwymiarowy skan zasadniczego opakowania, a następnie docina i skleja idealny karton.

Karol Robaczewski, dyrektor logistyki i produkcji, twierdzi, że firma zredukuje tym samym wykorzystanie papieru o 30 proc. jednocześnie niemalże całkowicie rezygnując z wypełniaczy.

Co dokładnie wiemy o tym cacku? X-kom sprowadził je z Holandii i szacuje, że pomoże mu w realizacji około 85 proc. zamówień przy wydajności rzędu 1100 paczek na godzinę. Pozostałe to przypadki skrajne, a mianowicie zakupy najmniejsze pokroju pojedynczych pendrive'ów, a także największe, czyli wielogabarytowe, chociażby lodówki. Tych CVP Everest pakować nie potrafi, a przynajmniej nie na ten moment.

Przede wszystkim jednak ekologicznie

Mimo pewnych niedoskonałości, nowa zabawka x-komu, jak wynika z oficjalnych danych, uratuje rocznie nawet 5500 drzew. Średnio, każdego dnia ma pozwolić także na rezygnację z jednego wyjazdu ciężarówki.

– To przekłada się na kilka hektarów ochronionego lasu. A pamiętajmy, że jedno drzewo pochłania nawet 7 kilogramów dwutlenku węgla rocznie. To oznacza, że x-kom przyczyni się do redukcji ponad 30 ton CO2 w ciągu roku – podsumowuje rzecznik prasowy x-komu, Kamil Szwarbuła.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe x-kom

Źródło tekstu: x-kom, oprac. własne