Xiaomi wyda Androida 11 dla Redmi Note 9 Pro i 9S

Xiaomi właśnie jest w trakcie uaktualniania kolejnych modeli do najnowszej wersji Androida oraz swojej nakładki MIUI. Tym razem przyszedł czas na urządzenia z serii Redmi Note 9.

Najbardziej znany z szybkiego aktualizowania i długiego wsparcia swoich telefonów jest fiński HMD Global, nieco z tyłu zwykle są Japończycy z Sony. Nie oznacza to jednak, że inni też nie chcą znaleźć się w tym gronie. Tym razem do akcji wkroczył chiński Xiaomi. Firma z Państwa Środka właśnie aktualizuje indyjskie modele Redmi Note 9 Pro. Jest to już wersja stabilna Androida 11. W pierwszej kolejności dostępna jest ona dla niewielkiego grona odbiorców. Równocześnie rozprowadzana jest kolejna wersja MIUI, czyli autorskiej nakładki firmy. Telefon otrzymuje nakładkę MIUI 12, a samo uaktualnienie waży 2,3 GB. Wszystko to nosi numer MIUI V12.0.1.0.RJWINXM.

Jednocześnie pod koniec listopada aktualizacji powinni wyczekiwać posiadacze właściwie bliźniaczego modelu Redmi Note 9S. Seria Redmi Note powstała sześć lat temu, natomiast w zeszłym roku Redmi stał się oficjalnie bardziej samodzielny. W praktyce jednak zmieniło się niewiele - to dalej tańsza wersja Xiaomi, a wszystko zarządzane jest przez dokładnie tę samą centralę w Pekinie.

Źródło tekstu: androidcentral