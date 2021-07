Xiaomi szykuje smartfona rodem z kosmosu - zobacz jak wygląda

Xiaomi opatentowało projekt prawdopodobnie najbardziej innowacyjnego smartfona ze składanym wyświetlaczem. Do sieci trafiły grafiki, które przedstawiają, jak takie urządzenie mogłoby wyglądać.

Boom na składane smartfony trwa w najlepsze. Choć minie jeszcze wiele lat, zanim tego typu urządzenia staną się standardem, tak powoli producenci zaczynają zgadzać się co do tego, jak powinny wyglądać. Mówiąc krótko: miejsce kolejnych (nie zawsze praktycznych) innowacji zastępuje znana z reszty branży schematyczność. Tu jednak na scenę wkracza Xiaomi ze swoim niecodziennym projektem.

Redakcji serwisu LetsGoDigital udało się dotrzeć do opatentowanego przez Xiaomi w zeszłym roku projektu smartfona. Przedstawione w nim urządzenie miałoby się wyróżniać swoim niecodziennym wyświetlaczem. Ten nie tylko byłby zginany w poziomie - miałby się również zawijać wokół górnej krawędzi na wzór Mi Mix Alpha, zachodząc tym samym na tylny panel. Prezentuje się to niecodziennie, a przy tym wyjątkowo niepraktycznie.

Xiaomi Mi Mix Alpha 2 już wkrótce?

Czy patent oznacza, że taki niecodzienny smartfon wkrótce zawita do sklepów? Dobre pytanie. Niestety jedyna sensowna odpowiedź w tej sytuacji to być może. Wniosek patentowy sugeruje, że pomysł na takie urządzenie w Xiaomi się pojawił. Niewykluczone, że rozważano nawet jego realizację. Od patentu do gotowego produktu droga jest długa i zazwyczaj wyboista.

Warto pamiętać, że pierwszy pierwszy smartfon Xiaomi z zawijanym ekranem - Mi Mix Alpha - ostatecznie nigdy nie trafił do sklepów, a powodem miały być właśnie problemy w produkcji takiego ekranu. Być może udało się je zażegnać i producent znalazł sposób na zastosowanie go w składanym urządzeniu, ale prawdę mówiąc na ten moment nie robilibyśmy sobie w tym temacie zbyt dużych nadziei.

Źródło zdjęć: Xiaomi, LetsGoDigital

Źródło tekstu: GSMArena, LetsGoDigital