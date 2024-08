Xiaomi ma nowe słuchawki. Kosztują całe 15 zł

Jeśli szukasz najtańszego możliwego zestawu słuchawkowego do telefonu, który ma wyłącznie gniazdo USB-C, to firma Xiaomi ma coś dla ciebie.

Jeszcze parę lat temu kwestia prostego zestawu słuchawkowego, który wystarczy do incydentalnych rozmów, nie była najmniejszym problemem. Większość smartfonów miała wszak takowy sprzęt w zestawie. Niestety później pojawiła się moda na ogołacanie pudełek. Oficjalnie w imię ekologii, ale jak jest, każdy doskonale wie.

Dzisiaj to już w ogóle gimnastyka, bo, niczym słuchawki z pudełek, zniknęły też gniazda audio jack z telefonów. Rzadko kiedy więc udaje się więc zrobić to, czego rzekomo chcieliby producenci – skorzystać ze starszego zestawu, otrzymanego z poprzednim smartfonem. OK, można dokupić przejściówkę na USB-C, ale to już poniekąd budowa frankensteina.

Jednocześnie nie każdy chce inwestować w słuchawki bezprzewodowe i generalnie nie każdy w ogóle chciałby zrezygnować z przewodu, organizując sobie kolejne akcesorium wymagające regularnego ładowania itd.

Dla osób poszukujących możliwie najtańszego zestawu słuchawkowego propozycję ma Xiaomi

Nowy model słuchawek producenta z Pekinu wyceniono na zaledwie 125 dol. tajwańskich, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 15 zł. Jest to więc sprzęt naprawdę tani, a zdaniem producenta wcale nie byle jaki. Ze smartfonem łączy się oczywiście poprzez USB-C i oferuje dwa przetworniki o średnicy 12,4 mm a także mikrofon z redukcją szumów, określany jako HD.

Co jednak najważniejsze, w odróżnieniu od wielu innych, najtańszych słuchawek do telefonu, propozycja Xiaomi jest konstrukcją dokanałową, a nie douszną. Wiadomo, są gusta i guściki, ale fani tej pierwszej opcji w końcu mają coś niedrogiego dla siebie. Dodajmy, przewidziano przy tym dwa kolory, czerń oraz biel.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne