Xiaomi prezentuje światu serię Redmi Note 12. Znamy europejskie ceny

Dziś (23 marca 2023 roku) odbyła się globalna premiera smartfonów z serii Redmi Note 12. Firma Xiaomi wprowadza do Europy cztery modele, w tym jeden bez łączności 5G.

Wszystkie cztery smartfony z serii Redmi Note 12, które debiutują na europejskim rynku, są wyposażone w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Wszystkie panele odświeżają obraz z częstotliwością do 120 Hz i mają w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego. Ten ma rozdzielczość 13 Mpix w Redmi Note 12 i Redmi Note 12 5G oraz 16 Mpix w Redmi 12 Pro 5G i Redmi 12 Pro+ 5G.

Tylny zestaw fotograficzny w każdym smartfonie składa się z trzech aparatów. W każdym z nich jest aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz aparat makro 2 Mpix. Główna jednostka ma 50 Mpix w Note 12 i Note 12 Pro 5G (tu z OIS), 48 Mpix w Note 12 5G oraz aż 200 Mpix w Redmi Note 12 Pro+ 5G (również z OIS). Wewnątrz obudowy pracują układy SoC:

Qualcomm Snapdragon 685 w Redmi Note 12,

w Redmi Note 12, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 w Redmi Note 12 5G,

w Redmi Note 12 5G, MediaTek Dimensity 1080 w Redmi Note 12 Pro 5G i Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Każdy z modeli został wyposażony w pamięć RAM LPDDR4X (od 4 do 8 GB) oraz pamięć masową UFS 2.2 (od 64 do 256 GB). Smartfony są zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy od 33 W w Redmi Note 12 4G/5G do 120 W w Redmi Note 12 Pro+ 5G. nad całością czuwa system Android 13 z interfejsem MIUI 14.

Dostępność i cena

Smartfony z serii Redmi Note 12 są już dostępne w niektórych krajach w Europie, gdzie można skorzystać z promocji na start. Do smartfonu Redmi Note 12 4G dodawane są słuchawki Redmi Buds 4 Lite lub opaska Redmi Smart Band 2. Kupując Redmi Note 12 5G lub Redmi Note 12 Pro 5G zyskać można słuchawki Redmi Buds 4. Z kolei na pierwszych nabywców Redmi Note 12 Pro+ 5G czeka prezent w postaci zegarka Redmi Watch 3.

Europejskie ceny wyglądają następująco:

Redmi Note 12 4/64 GB – 229,90 euro (1076 zł),

(1076 zł), Redmi Note 12 4/128 GB – 249,90 euro (1170 zł),

(1170 zł), Redmi Note 12 5G 4/128 GB – 299,90 euro (1404 zł),

(1404 zł), Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 GB – 399,90 euro (1872 zł),

(1872 zł), Redmi Note 12 Pro 5G 8/128 GB – 429,90 euro (2013 zł),

(2013 zł), Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256 GB – 499,90 euro (2341 zł).

Polska premiera smartfonów z serii Redmi Note 12 ma się odbyć 30 marca 2023 roku.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi