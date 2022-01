Xiaomi Redmi K50 coraz bliżej. Czego można się spodziewać?

Pojawiający się już od miesięcy w spekulacjach Redmi K50 w końcu zbliża się do premiery. Przedstawiciele Xiaomi podsuwają kolejne wskazówki, czego należy się spodziewać. Premiera w przyszłym miesiącu.

Chociaż plotki o Redmi K50 pojawiały się już jesienią 2021 r., to jednak Xiaomi zwlekało z premierą. Dopiero w ostatnich dniach producent zaczął uchylać rąbka tajemnicy. Lu Weibing, dyrektor generalny Redmi, potwierdzi na Weibo, że zbliża się prezentacja smartfonu i będzie to seria łącząca flagową specyfikację z przystępną ceną.

Wcześniej też firma potwierdziła, że seria Redmi K50 będzie miała swoją premierę w lutym 2022 r, chociaż dokładna data nie jest znana.

To, co wiemy o Redmi K50, to suma zapowiedzi Xiaomi, przecieków, danych z TENAA i 3C oraz wyników benchmarku Geekbench. Z tych informacji wynika, że zadebiutują trzy modele: Redmi K50, Redmi K50 Pro oraz Redmi K50 Gaming Edition. Ten ostatni będzie napędzany przez topowego Snapdragona 8 Gen 1, wariant K50 Pro dostanie ten sam układ, z kolei sercem podstawowego Redmi K50 ma być nowy Dimensity 8000, jednak nie zostało to jeszcze potwierdzone, a na Weibo pojawia się też sugestia, że będzie to starszy Snapdragon 870. Modele ze Snapdragonem 8 Gen 1 zapowiadane są przez Xiaomi jako najtańsze na rynku z tą jednostką.

Z kolei DigitalChatStation przewiduje jeszcze inne połączenie, wymienia także najwyższy model K50 Pro+:

Redmi K50 – Snapdragon 870,

RedmiK50 Gaming Edition – Dimensity 9000,

Redmi K50 Pro – Dimensity 7000,

Redmi K50 Pro+ – Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi ujawniło też, że w serii Redmi K40 wykorzystane zostaną akumulatory o pojemności 4700 mAh z ładowaniem nawet 120 W. Dzięki niemu bateria naładuje się do pełna w 17 minut. Najprawdopodobniej dotyczy to modeli Pro i gamingowego, w Redmi K50 ładowanie będzie możliwe z mocą 67 W, co potwierdza certyfikacja 3C.

Za kulturę pracy odpowiadać będzie układ chłodzenia z podwójną komorą parową. Nawiązując do pojawiających się doniesień o nagrzewaniu się topowego chipsetu Qualcomma, Xiaomi obiecuje, że będzie to „najzimniejszy smartfon z Snapdragonem 8 Gen 1”.

Ślady domniemanego Redmi K50 Gaming Edition pojawiły się w testach Geekbench 5, gdzie telefon zdobył 1226 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 3726 w teście wielu rdzeni. Taki wynik uzyskał model o symbolu Redmi 21121210C, więc nie ma pewności, czy chodzi dokładnie o K50 GE, ale listing wskazuje na chipset Snapdragon 8 Gen 1. Telefon ma też 12 GB pamięci RAM oraz Androida 12.

Z przecieków wynika także, że seria Redmi K50 otrzyma ekrany E5 AMOLED, a także główne aparaty 50 Mpix i 108 Mpix.

