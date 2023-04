POCO C51 to nowy budżetowiec Xiaomi

Firma Xiaomi wprowadza na rynek nowy budżetowy smartfon. Model POCO C51 ma ekran HD+, trzy aparaty fotograficzne i MediaTeka Helio G36 pod maską.

POCO C51 to najnowszy tani smartfon firmy Xiaomi. Urządzenie ma wymiary 164,9 x 76,8 x 9,1 mm i waży 192 g. Z przodu znalazł się 6,52-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli. Ma on w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 8 Mpix, a do towarzystwa ma czujnik głębi o rozdzielczości 0,08 Mpix.

Nowy smartfon firmy Xiaomi jest napędzany układem MediaTek Helio G36, współpracującym z 4 GB RAM-u (LPDDR4X) i 64 GB pamięci masowej (eMMC 5.1). Pamięć operacyjną można rozszerzyć o 3 GB pamięci wirtualnej, jest też slot na kartę pamięci microSD. POCO C51 obsługuje sieci LTE, oferuje też łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n i Bluetooth 5.0. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 10 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 Go z interfejsem MIUI.

Dostępność i cena

POCO C51 trafi wkrótce do sprzedaży w Indiach. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne, Royal Blue (niebieska) i Power Black (czarna). Smartfon wyceniono na 8499 rupii (446 zł).

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi