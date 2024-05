Xiaomi Poco 6 Pro zaskoczy użytkowników. Ale rakieta

Xiaomi Poco F6 Pro zaskoczy polskich użytkowników świetną wydajnością. To jeszcze średnia półka, czy już flagowiec?

Nie bez powodu producenci telefonów coraz częściej blokują możliwość przeprowadzania testów wydajności w oprogramowaniu w wersji beta — takie wyniki szybko trafiają do internetowych baz benchmarków i są źródłem bardzo wiarygodnych przecieków. Z Xiaomi Poco F6 Pro nie udało się zachować tajemnicy i właśnie zaczął prężyć swoje muskuły w popularnym teście Geekbench.

Xiaomi Poco F6 Pro ze Snapdragonem 8 Gen 2 i 16 GB pamięci RAM

Podobnie jak modele serii 14. nowy, najbardziej dopieszczony Xiaoomi Poro F6 Pro będzie bazował na HyperOS, nowej wariacji Xiaomi na temat Androida 14, a do dyspozycji będzie miał aż 16 GB pamięci RAM. Jego procesor to doskonale znana jednostka z potężną grafiką Adreno 740, która do niedawna gościła wyłącznie we flagowych modelach. Z konfiguracją rdzeni 1+3+4 i szczytowym taktowaniem 3,19 GHz nowa propozycja Xiaomi uzyskała w teście Geekbench imponujące 1421 punktów dla jednego rdzenia i 5166 punktów dla pracy wielordzeniowej.

Jak już miało to miejsce kilkukrotnie, do czynienia nie mamy raczej z zupełnie nowym modelem, tylko rebrandowanym Redmi K70 dla rynku chińskiego (posłużył on do zilustrowania tego tekstu). Xiaomi lubi w ten sposób opóźniać premiery poza rodzinnym rynkiem.

