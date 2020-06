Xiaomi Mi Band 5 zadebiutuje 11 czerwca

Już za dziesięć dni dni oficjalnie zadebiutuje opaska, o której słyszymy już prawie od pół roku. Będzie to Xiaomi Mi Band 5. Konferencja oczywiście zgodnie z ostatnimi zwyczajami odbędzie się w Internecie.

O opasce Xiaomi Mi Band 5 słyszymy już od początku roku. Już wtedy Xiaomi miał dość dokładne plany co do nadchodzącego urządzenia. Potem jednak temat przycichł, ale nic w tym dziwnego. W dobie szalejącej choroby popyt na elektronikę nie był tak duży, jak chcieliby tego producenci. A to i tak bardzo łagodne określenie. Teraz jednak okazuje się, ze opaska zadebiutuje już niedługo. Konferencja odbędzie się 11 czerwca.

Nowa opaska będzie dostępna w dwóch wersjach, które będą się różniły obecnością NFC. Urządzenie będzie miało wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,2 cala. To duży wzrost, bowiem w wypadku poprzednika było to 0,95 cala. Można się też spodziewać tradycyjnych cech opaski sportowej. Będzie zatem pomiar rytmu serca, nasycenie krwi tlenem czy pomoc w uprawianiu szesnastu dyscyplin sportowych. Sama konferencja odbędzie się online, a cena opaski powinna zaczynać się od 179 juanów (około 100 złotych).

Źródło tekstu: sparrowsnews