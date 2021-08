Xiaomi Mi 11T Pro będzie miał ładowanie 120 W i ekran AMOLED

Zgodnie ze swoją strategią, Xiaomi nie poprzestaje na jednym czy dwóch flagowych modelach z jednej serii, lecz tworzy kolejne warianty i odmiany. Pojawiły się już doniesienia o jeszcze jednym telefonie z wyższej półki – Xiaomi Mi 11T Pro.

W zeszłym roku firma Xiaomi wprowadziła telefony Mi 10T i Mi 10T Pro, które zachowywały sporo cech flagowców, ale kusiły nieco bardziej przystępnymi cenami. Tym razem należy spodziewać się podobnego manewru – Xiaomi szykuje modele Mi 11T i Mi 11T Pro, które będą uzupełnieniem głównej linii Mi 11.

Zobacz: Xiaomi MIX 4 oficjalnie: ceramiczna obudowa, aparat pod ekranem i ładowanie 120 W

Na temat Xiaomi Mi 11T Pro pojawiło się kilka pierwszych przecieków. Wiadomo, że telefon będzie wykonany z plastiku, ale obudowę okalać ma ramka z metalu.

Smartfon ma być wyposażony w ekran o odświeżaniu 120 Hz, czyli niższym niż 144 Hz z zeszłorocznego poprzednika, ale tym razem zamiast panelu IPS zastosowany zostanie AMOLED.

Nabywcy Xiaomi Mi 11T Pro nie powinni narzekać na brak wydajności – sercem tego modelu będzie Snapdragon 888, choć w przeciekach pojawia się także sugestia, że będzie to Snapdragon 888+. Prostszy model Mi 11T ma być z kolei wyposażony w układ MediaTeka – Dimensity 1200.

Na tyle obudowy Xiaomi Mi 11T Pro znajdzie się potrójny układ aparatów i ma to być niemal identyczne połączenie jak w Mi 11 Lite. Główny aparat zaoferuje więc 64 Mpix, towarzyszyć mu będzie szerokokątny 8 Mpix i aparat do makro 5 Mpix. Z przodu, w ekranowym wycięciu znajdzie się aparat do selfie 16 Mpix. Zeszłoroczny Xiaomi Mi 10T Pro wyposażony był w aparat 108 Mpix, więc niewykluczone jednak, że doniesienia o 64 Mpix dotyczą prostszej wersji Xiaomi Mi 11T

Energię do pracy Xiaomi Mi 11T Pro dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem 120 W.

Wszystkim będzie zarządzał Android 11 z interfejsem MIUI 12.5. Spodziewana premiera tego modelu ma odbyć się 23 września. Wstępnie zapowiadana cena wynosi w przeliczeniu około 2350 zł.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: GizmoChina