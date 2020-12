Xiaomi Mi 11 - zobacz BlinkAI przy nagrywaniu nocą. Imponujące.

Xiaomi Mi 11 zaprezentowano parę dni temu, a producent od tego momentu zaczął pokazywać elementy mogące wpłynąć na decyzję o zakupie. Jednym z nich jest możliwość nagrywania nocą przy wykorzystaniu algorytmów BlinkAI. Zobacz, jak to wygląda!

Xiaomi Mi 11 będzie pierwszym smartfonem korzystającym z procesora Snapdragon 888. Pozwala on - obok innych usprawnień - na zaawansowane wykorzystanie mechanizmów Sztucznej Inteligencji, z czego skorzystał producent. BlinkAI to utworzone przez niego algorytmy SI, korzystające z mechanizmów uczenia maszynowego. Umożliwia to wejście na nowe obszary do eksploracji, jak choćby nagrywanie i robienie zdjęć w trybie nocnym. Xiaomi zaprezentowało właśnie porównanie prezentujące nagrania wideo wykonywane w zwykłym trybie nocnym, jak i przy użyciu BlinkAI. Wygląda to bardzo efektownie.

Zobacz: Xiaomi Mi 11 zalicza bardzo dobry start przedsprzedaży

Wspomniane algorytmy SI używają sieci neuronowej, aby naśladować działanie ludzkiego oka, co pozwala na zwiększenie ilości wyłapywanych detali w czasie kilku milisekund. W połączeniu z obiektywem 108 MP (1/1.33”) - i oczywiście procesorem Snapdragon - umożliwia to uchwycenie i obróbkę kolosalnej liczby danych. Oto kolejny przykład.

Zobacz:Xiaomi Mi 11 Pro zadebiutuje w lutym 2021. Lepszy aparat i szybsze ładowanie

Jednak po pierwszym zachwycie można zadać sobie pytanie, czy takie odzieranie nocy z ciemności nie odbiera zdjęciom nocnym całego klimatu? Na szczęście nie jest źle - BlinkAi używa się na własne życzenie, reszta zdjęć nocnych wykonywana jest normalnie. Osoby, które kupując smartfona patrzą przede wszystkim na jego możliwości fotograficzne, powinny być zachwycone. Niestety, Xiaomi wciąż nie podało daty oficjalnej premiery.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: GSM Arena