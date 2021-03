Xiaomi Black Shark 4 dostanie potrójny aparat - opublikowano pierwsze zdjęcie

Producent potwierdza - gamingowy Xiaomi Black Shark 4 otrzyma potrójny aparat. Do sieci trafiło także pierwsze zdjęcie wykonane telefonem.

Już niedługo w ofercie Xiaomi pojawi się zupełnie nowy smartfon gamingowy - Xiaomi Black Shark 4. Dzięki przeciekom o urządzeniu wiemy już całkiem sporo, jednak tym razem wartościowej informacji dostarczył nam sam producent. Lou Yuzhou, CEO Black Shark, opublikował w serwisie Weibo pierwsze zdjęcie wykonane za pomocą nadchodzącego urządzenia, a ściślej rzecz biorąc, jego wariantu Pro.

Zdjęcie ma rozdzielczość 12 MP, choć prawdopodobnie rozdzielczość samej matrycy będzie znacznie wyższa. Przedstawia wschód słońca. To co przykuwa uwagę, to stosunkowo szeroki zakres dynamiki oraz niezłe odwzorowanie detali, także w cieniach. Jeśli mielibyśmy oceniać jakość aparatu po tej jednej fotografii, to zapowiada się ona całkiem obiecująco, aczkolwiek do poziomu prawdziwych flagowców trochę jeszcze brakuje.

Warto zwrócić uwagę także na znak wodny w lewym dolnym rogu zdjęcia. Nie tylko wskazuje, jakim modelem zostało ono wykonane, ale także potwierdza, że Xiaomi Black Shark 4 Pro zostanie wyposażony w potrójny aparat, tak jak jego poprzednik.

Niestety jeszcze nie wiemy, kiedy nowy Black Shark trafi do sprzedaży Wiemy natomiast, że w zależności od wersji będzie posiadał procesor Qualcomm Snapdragon 870 lub 888, akumulator o pojemności 4500 mAh z ładowaniem 120 W oraz wyświetlacz o przekątnej 6,67" i odświeżaniu 120 Hz.

Zobacz: Xiaomi Mi 11 Lite pojawia się w bazie TENAA

Zobacz: Elektronika noszona w Chinach: Huawei, Apple i Oppo w górę, Xiaomi w dół

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Weibo, GSMArena

Źródło tekstu: Weibo, GSMArena