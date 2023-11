Black Friday 2023: Xiaomi przecenia kolejne produkty

Zostały niecałe dwa tygodnie do tegorocznej edycji święta wyprzedaży Black Friday. Z tej okazji Xiaomi już w ubiegłym tygodniu wystartowało z promocjami, a teraz dorzuciło do tego worka kolejne produkty.

Black Friday to początek sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem, zaczynającego się w pierwszy piątek po tak zwanym Dniu Dziękczynienia, czyli amerykańskim święcie, obchodzonym w USA w czwarty czwartek listopada. Zwyczaj oferowania z tej okazji atrakcyjnych promocji upowszechnił się już szeroko na całym świecie. Również w Polsce od dobrych kilkunastu lat można korzystać z okazji zakupowych w listopadzie.

Tegoroczny Black Friday wypada 24 listopada, ale wiele firm już wystartowało z czarnopiątkowymi promocjami. Jedną z nich jest Xiaomi, które do promocyjnego worka dorzuciło właśnie kolejne produkty z kategorii AIoT, opaski sportowe czy słuchawki. Wymienione niżej promocje będą obowiązywać od 13 do 27 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów.

A tak wygląda lista nowych produktów, które z okazji Czarnego Piątku można kupić w niższej cenie:

odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 Plus za 799 zł (taniej o 200 zł),

(taniej o 200 zł), odkurzacz Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus za 999 zł (taniej o 200 zł),

(taniej o 200 zł), opaska Xiaomi Smart Band 7 NFC za 219 zł (taniej o 50 zł),

(taniej o 50 zł), zegarek Xiaomi Watch 3 za 369 zł (taniej o 80 zł),

(taniej o 80 zł), słuchawki Redmi Buds 4 Lite za 89 zł (taniej o 10 zł).

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi