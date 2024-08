Xiaomi 15 Pro będzie lżejszy, cieńszy ale... z lepszym akumulatorem

Xiaomi 15 Pro zdradza kolejne sekrety. Chińczycy szykują bardzo pojemny, ale za to niewielki akumulator. Jak to możliwe? To nowa architektura baterii.

Xiaomi powoli odkrywa karty pod względem swoich nowych telefonów. Chiński producent szykuje bowiem serię Xiaomi 15. Informowaliśmy już na przykład o dwuwarstwowym wyświetlaczu w Xiaomi 15 Ultra czy 24 GB RAM. Model Ultra trafi jednak do sprzedaży nieco później. Xiaomi najpierw pokazuje inne wersje. Standardową oraz Pro.

Xiaomi 15 Pro z nowym typem akumulatora

Na temat Xiaomi 15 Pro zdążyliśmy już poznać informacje o aparacie. W przypadku aparatu tylnego możemy zatem spodziewać się dwóch sensorów 50 Mpix. Pierwszy to OmniVision OV50K w rozmiarze 1 cala. Drugi to natomiast Sony IMX882. Oczywiście sercem telefonu będzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Xiaomi tradycyjnie jest jednym z pierwszych użytkowników najnowszych Snapdragonów. Premiera już w październiku.

Teraz dowiadujemy się, że nowe urządzenie będzie cieńsze i lżejsze niż Xiaomi 14 Pro. To o tyle ciekawe, że nowy akumulator ma być bardziej pojemny niż w przypadku poprzednika. Będzie to 6000 mAh. Chińczycy zapewniają, że to kwestia nowej architektury akumulatora.

Nie wiemy, czy model Pro pojawi się w Europie. W zeszłym roku pojawiły się u nas Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra, ale Pro nie opuścił Chin.

