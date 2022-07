Xiaomi 12 Lite powoli zmierza do Europy. Jest już w Orange

Xiaomi 12 Lite to telefon-zagadka. Jeszcze nie miał premiery, ale już od kilku dni można go zamówić w przedsprzedaży w Azerbejdżanie. Teraz też smartfon trafił do Europy, wchodząc do ofert dwóch dystrybutorów, chociaż wciąż nieoficjalnie.

Premierę Xiaomi 12 Lite zapowiedział już globalny profil Xiaomi na Twitterze, jednak poza nazwą modelu nie pojawiają się tam żadne konkrety.

Więcej informacji ujawniają oferty hiszpańskiego oddziału Orange oraz rumuńskiego sklepu Evomag. Podane tam ceny nie są tak wysokie, jak w Azerbejdżanie (gdzie telefon wyceniono na równowartość 2644 zł). W rumuńskim sklepie Xiaomi 12 Lite kosztuje 2284,99 lei, czyli 2424 zł. Z kolei Hiszpanie chcą bez umowy 506 euro, co oznacza w przeliczeniu również około 2424 zł. Podobnej ceny należy się więc spodziewać w Polsce – np. 2399 zł.

Ujawnione przez europejskich dystrybutorów dane na temat Xiaomi 12 Lite nie odbiegają od tego, co już wiemy o telefonie. Nowość Xiaomi ma obudowę o grubości 7,29 mm i ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz.

Moc do pracy zapewnia układ Snapdragon 778G z modemem 5G, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przewidziano 128 GB pamięci UFS, choć w rumuńskim sklepie mowa o 256 GB.

Główny aparat w Xiaomi 12 Lite ma rozdzielczość 108 Mpix. Wspierają go aparaty 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym oraz 2 Mpix do zdjęć makro. Do zdjęć selfie służy moduł z matrycą 32 Mpix.

Baterie 4300 mAh można naładować mocą 67 W (do 50% w 13 min). Smartfon nie ma wyjścia audio 3,5 mm, ale wyposażony jest w głośniki stereo z Dolby Atmos.

Źródło zdjęć: Xiaomi