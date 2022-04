Xiaomi 12 Lite 5G wprowadza kilka ważnych zmian – ale czy to wystarczy?

Seria Xiaomi 12 weszła już do sprzedaży, ale niektórzy fani marki czekają na lżejszy i tańszy wariant Xiaomi 12 Lite 5G. Telefon zaistniał w nowych przeciekach. Czy warto będzie na niego czekać?

Xiaomi jeszcze nie nie ujawnia żadnych informacji na temat Xiaomi 12 Lite 5G, więc do premiery tego modelu pozostaje trochę czasu – inaczej swoim zwyczajem producent już by się chwalił wybranymi funkcjami w mediach społecznościowych. W sieci pojawiły się za to nowe, nieoficjalne informacje o tym telefonie i budzą mieszane odczucia.

Zobacz: Xiaomi 12 – nowa seria debiutuje w Polsce. Jakie ceny i promocje na start?

Nowe doniesienia na temat Xiaomi 12 Lite 5G sugerują, że będzie to telefon pod wieloma względami przypominający zeszłoroczny model Xiaomi 11 Lite 5G NE. Ponownie Xiaomi zastosuje ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala i w rozdzielczości Full HD+ ale z odświeżaniem tym razem 120 Hz – w poprzednich modelach Lite było to 90 Hz.

Patrząc na ekrany w zeszłorocznej generacji, należy się też spodziewać 10-bitowej głębi kolorów TrueColor z paletą ponad 1 mld barw i wsparcia dla Dolby Vision oraz HDR10+ – w sumie więc ekran może ponownie okazać się mocnym atutem lżejszej wersji flagowca Xiaomi.

Nowością jest też zastosowanie ekranowego czytnika linii papilarnych – zamiast bocznego jak w poprzedniej generacji. Na obudowie znajdą się ponadto głośniki z Hi-Res Audio.

W przeciekach pojawiła się sugestia wykorzystania w Xiaomi 12 Lite 5G układu Snapdragon 778G (6 nm) w podstawowej wersji (czyli nie Snapdragona 778G+, o którym była mowa we wcześniejszych spekulacjach), więc będzie to ten sam procesor, który napędza Xiaomi 11 Lite 5G NE. Podobne mają być warianty pamięci 6 lub 8 GB RAM oraz 128 i 256 GB wewnętrznej, w nieznanych jeszcze standardach. Wygląda jednak na to, że pod względem wydajności i kultury pracy nie będzie żadnego postępu.

Bardzo podobna ma być też konfiguracja aparatów – główny otrzyma matrycę 64 Mpix, ale cenną nowością będzie optyczna stabilizacja obrazu (OIS). W starszej generacji tego zabrakło. Pozostałe aparaty to szerokokątny 8 Mpix oraz telemacro 5 Mpix – czyli to już znamy. Zmniejszy się rozdzielczość przedniego aparatu – będzie to 16 Mpix.

W Xiaomi 12 Lite 5G znajdzie się także lepszy układ zasilania. Akumulator zostanie powiększony do 4500 mAh i będzie można go szybciej naładować z mocą 67 W. Wszystkim ma zarządzać Android 12 z MIUI 13.

W sumie Xiaomi 12 Lite 5G zapowiada się całkiem interesująco, pojawi się kilka ważnych zmian, ale też z drugiej strony wszystko to wygląda jak usprawniania dla Xiaomi 11 Lite 5G NE, a nie całkiem nowa konstrukcja i nowy pomysł na telefon.

Zobacz: Xiaomi Spring Festival – zobacz, na czym możesz zaoszczędzić

Zobacz: Xiaomi Smart Air Purifier 4: Zero kurzu. Alergia może się cmoknąć!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: MySmartPrice